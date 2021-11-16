Вероятность обмена персональными санкциями между Белоруссией и ЕС выше, чем введение секторальных, считает белорусский политолог Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Польская сторона может начать стрелять в мигрантов © Facebook, Алексей Дзермант Жозеп Боррель заявил, что ЕС примет новые санкции против Минска за якобы потворство нелегальной миграции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал на это «жесткий ответ».

«Скорее всего, какие-то персональные санкции введут, возможно и против Национального аэропорта «Минск», как было заявлено, но я сомневаюсь, что это будут секторальные экономические санкции. Минск тоже будет, наверняка, и на персональные санкции чем-то отвечать, но его жесткие заявления направлены, прежде всего на то, чтобы ЕС опрометчиво не вводила экономические санкции очередные», — отметил политолог.

По его мнению, пока что вероятность обмена «символическими» персональными санкциями выше, чем секторальными.

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