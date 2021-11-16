Если судить по настроениям болельщиков в Кишиневе, то у них нет никаких иллюзий, что «Шериф» — не приднестровская команда. Но за них болеют как за своих и с большим энтузиазмом восприняли эти победы, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру

Игорь Шорников: Кто он © Sputnik Moldova

Зато со стороны кишиневских властей эти успехи были восприняты без энтузиазма, даже с недовольством, поскольку множество людей в Европе узнали о Приднестровье только благодаря победе над «Реалом», отметил эксперт.

«Представьте себе информационный эффект, если через пару месяцев начнется давление на Приднестровье, и об этом станет известно. Мол, так это клуб, оказывается, оттуда, и это их сейчас прессуют. Эта победа оказалась очень кстати с точки зрения политики, и благодаря ей появилось множество симпатизантов Приднестровья. Хотя этот клуб молдавский, он участвует в молдавском чемпионате», — констатировал Шорников.

Люди в Приднестровье прекрасно понимают, что это именно приднестровский клуб, о том, что «Шерифом» владеют олигархи — мало кто задумывается, поскольку в Тирасполе есть свой шикарный стадион, на котором не стыдно принимать команды вроде «Реала», в отличие от Кишинева, заключил собеседник издания.

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