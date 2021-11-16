Успехи тираспольского «Шерифа» в Лиге Чемпионов вызвали серьезные споры об идентичности. Приднестровцы его вроде бы считают своим, но этот клуб содержат олигархи, ориентированные на Кишинев, и везде записано, что он представляет Молдову.
Зато со стороны кишиневских властей эти успехи были восприняты без энтузиазма, даже с недовольством, поскольку множество людей в Европе узнали о Приднестровье только благодаря победе над «Реалом», отметил эксперт.
«Представьте себе информационный эффект, если через пару месяцев начнется давление на Приднестровье, и об этом станет известно. Мол, так это клуб, оказывается, оттуда, и это их сейчас прессуют. Эта победа оказалась очень кстати с точки зрения политики, и благодаря ей появилось множество симпатизантов Приднестровья. Хотя этот клуб молдавский, он участвует в молдавском чемпионате», — констатировал Шорников.
Люди в Приднестровье прекрасно понимают, что это именно приднестровский клуб, о том, что «Шерифом» владеют олигархи — мало кто задумывается, поскольку в Тирасполе есть свой шикарный стадион, на котором не стыдно принимать команды вроде «Реала», в отличие от Кишинева, заключил собеседник издания.
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