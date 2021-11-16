Молдавия хочет любой ценой отцепиться от «Газпрома», не считаясь с потерями населения. Если бы это случилось, это поставило бы под угрозу российское военное присутствие в регионе и государственность ПМР, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью Украина.ру

Игорь Шорников: Кто он © Sputnik Moldova Андрея Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тысячу кубометров и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

Если бы Молдавия перестала зависеть от российского газа, она смогла бы более активно давить на Тирасполь дипломатическими способами, предъявлять политические требования или ультиматумы и даже перекрыть Приднестровью газ, свет, валюту, и экономику, дабы в ПМР сами требовали вывести из региона российскую группировку войск, отметил эксперт.

По его словам, Кишинев считает, что в этом случае Тирасполь согласится составить некий документ, который пафосно назовут «Договором о всеобъемлющем урегулировании», чтобы положить его на стол России и сказать: «задача выполнена, спасибо миротворцам, можете собираться».

«Можно предположить, что условия будут весьма мягкими для Приднестровья: наверняка сохранится статус русского языка, возможен отдельный бюджет (чтобы ПМР само отдавало долг «Газпрому»), сохранится государственная символика и органы власти. Но после того, как уйдут российские войска, можно будет сделать все иначе. Пройдет 3-5 лет, и все эти элементы договора можно будет пересматривать», — уточнил Шорников.

Нечто подобное произошло с Гагаузией в 1994 году, когда они согласились жить в Молдове на правах автономного территориального образования, но в течение нескольких лет все эти полномочия незаметно для рядового гагауза постепенно ограничивались, пояснил политолог.

Понятно, что язык шантажа не может сработать в отношении Приднестровья, но в Кишиневе думают, что если обложить со всех сторон и предложить пряник, то это даст возможность хотя бы формально достичь урегулирования, заключил собеседник издания.

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