Кризис с беженцами, спровоцированный санкциями ЕС против Белоруссии, набирает обороты. Однако по мере эскалации обстановки на границе конфликт может сойти на нет, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт полагает, что мигранты начнут опасаться жесткой реакции польских силовиков и маршрут через Белоруссию для них со временем станет опасен.

«Я не думаю, что он будет слишком уж затяжным, в конце концов, какие-то потоки (мигрантов — Ред.) в Белоруссию иссякнут, — по мере того, как эскалация будет происходить. Я очень надеюсь, что не дойдет до вооруженного конфликта, и те выстрелы, которые мы обсуждали последние пару дней, они будут единичными, и дальше этого не будет эскалации», — сказал Корнилов. Политолог объяснил, почему беженцы стали «слабым звеном» Европы © РИА Новости, Густаво Вальенте / Перейти в фотобанк

Собеседник издания подчеркнул, что ситуация на границе остаётся напряженной, и любая провокация может привести к обострению.

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