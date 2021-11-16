Эксперт полагает, что мигранты начнут опасаться жесткой реакции польских силовиков и маршрут через Белоруссию для них со временем станет опасен.
«Я не думаю, что он будет слишком уж затяжным, в конце концов, какие-то потоки (мигрантов — Ред.) в Белоруссию иссякнут, — по мере того, как эскалация будет происходить. Я очень надеюсь, что не дойдет до вооруженного конфликта, и те выстрелы, которые мы обсуждали последние пару дней, они будут единичными, и дальше этого не будет эскалации», — сказал Корнилов.
Собеседник издания подчеркнул, что ситуация на границе остаётся напряженной, и любая провокация может привести к обострению.
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