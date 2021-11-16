Неолиберальное управление при помощи стимулов, привитых условным «Вашингтонским консенсусом» (невидимая рука рынка, ставка на транснациональные корпорации), поломалось при малейшем стрессе. Будущее экономики - в развитии многополярного мира, считает политолог-международник Дмитрий Дробницкий. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Нынешняя мировая система хозяйствования очевидно разрушается, полагает собеседник издания. Достаточно одного толчка вроде коронавирусной пандемии или застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза, чтобы нарушить мировой баланс, отметил Дробницкий. Байдена в США сочли расистом за использование слова «негр» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Зима еще не настала, никто еще не замерзает, генерации избыток в развитых странах от 25 до 45 процентов (включая Россию), а дефицит электричества есть (включая Китай). Если посмотреть на график отправки судов, то видно, что контейнеровозов отправляют не меньше, но разгружать их некому. США по тем или иным причинам в 2021 году покинуло около 10 млн человек, а сейчас там дефицит рабочих рук…ясно, нет доверия к этой системе. А во-вторых, она уязвима перед лицом любых кризисов. Вопрос только в том, вернется ли она, как неваляшка, в прежнее положение, или уже ее качнули настолько сильно, что она будет дальше падать. А то, что она разваливается, очевидно», — сказал Дробницкий.

Для выхода из кризисной ситуации необходимо развивать кластеры многополярного мира, заявил эксперт. Только после того, как мировые лидеры поймут, что международное разделение труда и «зеленая энергетика» — это один большой лохотрон, можно будет преодолеть последствия распада либерального миропорядка, заключил Дробницкий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.