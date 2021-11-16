ЕС проводит прагматичную политику, и не намерен спасать энергосистемы постсоветских стран за свой счет. Молдавия была вынуждена подписать прямой контракт с Газпромом, это же предстоит и Украине, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Европа не намерена даже выделять кредиты на снабжение своих «восточных партнеров», подчеркнул Юшков. «Газпром» может закачать в свои хранилища в ЕС еще много газа, но Европе это не поможет - эксперт © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Это показала та же история с Молдавией, которая все никак не хотела подписывать с «Газпромом» контракт на поставку газа и просила помощи у европейцев. В ЕС сказали, что несколько десятков миллионов долларов мы можем вам выдать, но этих денег совершенно недостаточно, чтобы какие-то значимые объемы газа закупить. Они по сути сказали: ребята, идите сами договаривайтесь с "Газпромом"», — сказал собеседник издания.

То же самое произойдет и с Украиной, считает эксперт. При возникновении дефицитов Европа не окажет Киеву безвозмездной помощи, а чтобы продолжать получать российский газ, придется заключать прямой контракт с "Газпромом", заключил Юшков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.