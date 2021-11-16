Согласно украинским социологическим данным, большинство согласившихся с тезисом президента Владимира Путина о том, что украинцы и русские - один народ, это представители молодежи от 18 до 24 лет. О приятной неожиданности рассказал в интервью Украина.ру политолог Владимир Корнилов

После выхода в свет статьи Владимира Путина о том, что русские и украинцы — это единый народ, одна из известных украинских социологических фирм провела опрос, разъяснил эксперт. «Две страны, один народ». Эксперт объяснил, какой подарок Украина точно не сделает России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Вы знаете, какая возрастная категория дала больше всего ответов — «да, согласны, это один народ»?— Молодежь, от 18 до 24 лет. То есть, молодые украинцы, оказывается, лучше это воспринимают, чем люди средних лет. Среди пенсионеров там тоже немало (согласных — Ред.) было. Но, тем не менее, больше всего согласились с этим выводом — молодежь украинская. Как это может быть, кому-то ни парадоксально покажется», — сказал Корнилов.

Именно за умы этого, пока ещё не потерянного поколения должна бороться Россия, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.