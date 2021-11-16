После выхода в свет статьи Владимира Путина о том, что русские и украинцы — это единый народ, одна из известных украинских социологических фирм провела опрос, разъяснил эксперт.

«Две страны, один народ». Эксперт объяснил, какой подарок Украина точно не сделает России
«Две страны, один народ». Эксперт объяснил, какой подарок Украина точно не сделает России
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Вы знаете, какая возрастная категория дала больше всего ответов — «да, согласны, это один народ»?— Молодежь, от 18 до 24 лет. То есть, молодые украинцы, оказывается, лучше это воспринимают, чем люди средних лет. Среди пенсионеров там тоже немало (согласных — Ред.) было. Но, тем не менее, больше всего согласились с этим выводом — молодежь украинская. Как это может быть, кому-то ни парадоксально покажется», — сказал Корнилов.

Именно за умы этого, пока ещё не потерянного поколения должна бороться Россия, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.