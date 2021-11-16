Когда российские войска перемещаются по территории РФ, это вызывает "глубокую озабоченность". Но марши американских морпехов на российской границе - в эстонской Нарве, и захват украинскими войсками Старомарьевки - в порядке вещей. О двойных стандартах Запада рассказал в интервью Украина.ру политолог Владимир Корнилов

Заявления западных функционеров о том, что Россия не должна вмешиваться в процесс интеграции Украины в НАТО, что перемещения российских войск по суверенной территории вызывают озабоченность, звучат особенно лицемерно, подчеркнул эксперт. Зубец объяснил, что сделает Россия, если Украина не развалится через три года © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

«Интересная получается ситуация: когда российские танки где-то передвигаются, в сотнях километрах от границы, в глубине российской территории, то оказывается, это не дело только России. Заметьте, никуда эти танки за пределы России не выходят, они там, внутри Российской Федерации. Но Пентагон требует разъяснений: а что означают передвижения этих самых танков? Когда заняли украинские танки Старомарьевку в ДНР, то это, извините, 25 километров от российской границы…Вокруг станицы Луганской, север ЛНР, это в сотне метров от российской границы — там огромное сосредоточение украинской военной техники. Так это дело России, или нет?», — сказал Корнилов.

Эксперт заключил, что Россия вправе и будет симметрично реагировать на провокации у своих границ.

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