Часть европейских функционеров и медиа пытаются обвинить Россию и Белоруссию в миграционном кризисе на границе с Польшей. Одним из «доказательств» причастия союзных стран оказалось низкопробное журналистское расследование немецкого издания "Бильд", рассказал в интервью Украина.ру политолог Владимир Корнилов

Западные СМИ не оставляют попыток очернить Россию, и в журналистском расследовании одного из немецких изданий в качестве доказательства причастности Москвы к миграционному кризису использовалось всего лишь расписание Минского аэропорта, рассказал собеседник Украина.ру. Ближневосточный мигрант погиб в польских лесах © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Вы видели, что «Бильд» напечатал. Небезызвестный для российских читателей Джулиан Репке, которого у нас давно прозвали «Джихади Джулиан» за его активную антироссийскую деятельность в ходе сирийского конфликта — теперь он в «Бильд» напечатал шикарное расследование. Я читал, наслаждался. Вы понимаете, человек где-то там нарыл, добыл документ секретнейший, называется — «расписание Минского аэропорта»! И там обнаружил, что среди рейсов, которые летают в Минский аэропорт, оказываются, есть рейсы из Москвы и Стамбула!», — сказал Корнилов.

Автор расследования при этом упустил прямые рейсы в Минск из Багдада, Саудовской Аравии и Ирана, отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.