Евросоюз должен осудить указ президента России Владимира Путина о предоставлении гуманитарной помощи Донецкой и Луганской Народных Республик, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 ноября

Путин подписал указ о помощи Донбассу, который снимает ограничения на экспорт товаров ДНР и ЛНР в РФ, допускает их к участию в государственных закупках и признает их сертификаты, выданные в республиках.

«Я проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей», — цитирует Кулебу «РБК-Украина».

Донбасс в шаге от войны © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Также украинская сторона не выполняет свое «домашнее задание», полученное президентом Владимиром Зеленским на последней встрече «нормандской четверки» в Париже.

Апелляция Кулебы к минским договоренностям в данном случае выглядит как заурядное двурушничество.

Тем более, что внесенный в Верховную Раду закон о переходном периоде отменит в случае его принятия даже уже предпринятые Киевом шаги по урегулированию в Донбассе, в частности так и не вступивший в силу закон об амнистии участникам боевых действий на стороне непризнанных республик.