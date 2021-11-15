Никогда ранее назначение главы Министерства обороны Украины не вызывало такого ажиотажа в Соединенных Штатах.

Кирби рассказал, что в ходе визита Резников проведет встречу с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином.

«Они обсудят ситуацию в области безопасности в регионе», — цитирует CNN представителя Пентагона.

"Говорящий" Резников и контроль над армией. На Украине назначили нового министра обороны
"Говорящий" Резников и контроль над армией. На Украине назначили нового министра обороны
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Последний заявил, что встреча Остина с Резниковым носит ознакомительный характер.

Резников был назначен главой Минобороны 4 ноября, перед этим он занимал пост вице-премьера в Кабинете министров Украины.