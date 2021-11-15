Новоназначенный глава Министерства обороны Украины Алексей Резников может посетить Вашингтон до 21 ноября, сообщил американский телеканал CNN 15 ноября со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби

Никогда ранее назначение главы Министерства обороны Украины не вызывало такого ажиотажа в Соединенных Штатах.

Кирби рассказал, что в ходе визита Резников проведет встречу с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином.

«Они обсудят ситуацию в области безопасности в регионе», — цитирует CNN представителя Пентагона.

"Говорящий" Резников и контроль над армией. На Украине назначили нового министра обороны © скриншот LBTV

Резников был назначен главой Минобороны 4 ноября, перед этим он занимал пост вице-премьера в Кабинете министров Украины.