Никогда ранее назначение главы Министерства обороны Украины не вызывало такого ажиотажа в Соединенных Штатах.
Кирби рассказал, что в ходе визита Резников проведет встречу с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином.
«Они обсудят ситуацию в области безопасности в регионе», — цитирует CNN представителя Пентагона.
Последний заявил, что встреча Остина с Резниковым носит ознакомительный характер.
Резников был назначен главой Минобороны 4 ноября, перед этим он занимал пост вице-премьера в Кабинете министров Украины.