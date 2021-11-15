Представитель Луганской Народной Республики в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник высоко оценил указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу. Об этом он написал в своем Telegram-канале 15 ноября

«Подписание Указа Путина для нас — это мощный шаг в сторону развития сотрудничества с российской экономикой. В условиях экономической блокады организованной Украиной и ее пособниками, этот шаг трудно переоценить», — подчеркнул Мирошник.

«Я верю, что он вдохнёт жизнь в наши экономические процессы и предприятия Донбасса смогут работать на равных с российскими предприятиями», — написал представитель ЛНР.

Мирошник также ожидает гневной реакции Киева на данное решение главы российского государства.

Указ президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» среди прочего признает действительными в РФ сертификаты о происхождении товаров, производимых в ЛНР и ДНР.