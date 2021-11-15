«Подписание Указа Путина для нас — это мощный шаг в сторону развития сотрудничества с российской экономикой. В условиях экономической блокады организованной Украиной и ее пособниками, этот шаг трудно переоценить», — подчеркнул Мирошник.
Он пояснил, что данный документ снимает серьёзные ограничения, которые не позволяли двигаться в сторону восстановления экономики республик Донбасса.
«Я верю, что он вдохнёт жизнь в наши экономические процессы и предприятия Донбасса смогут работать на равных с российскими предприятиями», — написал представитель ЛНР.
Мирошник также ожидает гневной реакции Киева на данное решение главы российского государства.
Указ президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» среди прочего признает действительными в РФ сертификаты о происхождении товаров, производимых в ЛНР и ДНР.