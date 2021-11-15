Ранее в Луганске сообщили о том, что Киев пытался негласно договориться с ЛНР и ДНР о поставках угля. Представители Украины в трехсторонней контактной группе выступили с опровержением этой информации. Пасечник раскрыл подробности переговоров с украинской стороной.
«Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений», — рассказал глава республики.
Энергетический уголь, который используют украинские теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), добывается на Украине в шахтах, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Единственным альтернативным поставщиком такого сорта угля остается Россия, однако Москва приостановила его поставки на Украину, объяснив это потребностями своего внутреннего рынка.
На Украине образовался огромный дефицит запасов угля в текущем отопительном сезоне. На текущий момент для ТЭС накоплено всего 378 тонн угля, что в 10 раз меньше запланированного. Что интересно, за истекшую неделю запасы уменьшились на 100 тыс. тонн.
Как рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, на Луганской ТЭС, куда поставлялся российский антрацит, угля осталось всего на два дня работы.
Поставки угля и прочих товаров из ДНР и ЛНР на Украину были запрещены киевским режимом при президенте Петре Порошенко. Пришедший ему на смену Владимир Зеленский данный запрет не отменил.