Киевский режим намеревался тайно договориться с Луганской Народной Республикой о поставках угля и электроэнергии, но цены и условия не обсуждались, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости

Ранее в Луганске сообщили о том, что Киев пытался негласно договориться с ЛНР и ДНР о поставках угля. Представители Украины в трехсторонней контактной группе выступили с опровержением этой информации. Пасечник раскрыл подробности переговоров с украинской стороной.

«Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений», — рассказал глава республики.

История одной сенсации. Действительно ли Украина хочет закупать уголь в ЛНР © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Единственным альтернативным поставщиком такого сорта угля остается Россия, однако Москва приостановила его поставки на Украину, объяснив это потребностями своего внутреннего рынка.

На Украине образовался огромный дефицит запасов угля в текущем отопительном сезоне. На текущий момент для ТЭС накоплено всего 378 тонн угля, что в 10 раз меньше запланированного. Что интересно, за истекшую неделю запасы уменьшились на 100 тыс. тонн.

Украинские государственные ТЭС приказали долго жить: 87% энергоблоков остановлены © commons.wikimedia.org/Artemka Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, на Луганской ТЭС, куда поставлялся российский антрацит, угля осталось всего на два дня работы.

Поставки угля и прочих товаров из ДНР и ЛНР на Украину были запрещены киевским режимом при президенте Петре Порошенко. Пришедший ему на смену Владимир Зеленский данный запрет не отменил.