Первая леди Украины Елена Зеленская представила во Львове украиноязычные аудиогиды для трех музеев. Фото с мероприятия она выложила в Instagram 15 ноября, комментаторы в соцсети раскритиковали деятельность Зеленской

«Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. Имею множество теплых воспоминаний из своих поездок, поэтому мне важно и приятно запускать сразу три украиноязычных аудиогида», — написала Зеленская.

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«Вас вдохновляет, а мы замерзаем», «Капец. В стране хаос, а они выставки смотрят», «Опустись с мужем к народу, что творится на Украине? Съезди на Донбасс, подывись, как дети там живут!! С газом разберитесь, люди где возьмут??», «Нашей леди первой надо открыть пошире глаза, и посмотреть, как живёт в целом страна!!! Не Львов, не Харьков, а проехать дальше и поглубже!! И посмотреть, как реально живут люди!!» — написали в комментариях.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону. Однако из-за энергетического кризиса в Европе и скачка цен многие бюджетные учреждения на Украине не смогли включить отопление вовремя, местные власти не всегда могут выделить на это средства из бюджета.