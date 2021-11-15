«Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. Имею множество теплых воспоминаний из своих поездок, поэтому мне важно и приятно запускать сразу три украиноязычных аудиогида», — написала Зеленская.
Она пояснила, что аудиогиды озвучили украинский актер Остап Ступка и певица Христина Соловей.
«Вас вдохновляет, а мы замерзаем», «Капец. В стране хаос, а они выставки смотрят», «Опустись с мужем к народу, что творится на Украине? Съезди на Донбасс, подывись, как дети там живут!! С газом разберитесь, люди где возьмут??», «Нашей леди первой надо открыть пошире глаза, и посмотреть, как живёт в целом страна!!! Не Львов, не Харьков, а проехать дальше и поглубже!! И посмотреть, как реально живут люди!!» — написали в комментариях.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону. Однако из-за энергетического кризиса в Европе и скачка цен многие бюджетные учреждения на Украине не смогли включить отопление вовремя, местные власти не всегда могут выделить на это средства из бюджета.