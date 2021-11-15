Берлин обеспокоен «военной активностью» России на границе Украины и призывает власти России повлиять на ополченцев Донбасса. Об этом 15 ноября заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает РИА Новости

Кулеба встретится с главами МИД Франции и Германии © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

«Мы с обеспокоенностью наблюдаем за этой военной активностью России и поддерживаем интенсивные контакты с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами. Мы придерживаемся одной позиции с нашими партнерами — мы должны предотвратить военную эскалацию. Поэтому мы контактируем с Украиной», — сообщил представитель МИД Германии.

Он отметил, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться 15 ноября в Брюсселе на встрече главы МИД ФРГ Хайко Мааса с министрами иностранных дел Франции и Украины Жан-Ивом ле Дрианом и Дмитрием Кулебой.

Ранее президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения о стягивании войск к границе с Украиной и подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что перемещение войск России по территории страны — ее внутреннее дело и не несет угрозы другим государствам.

В 2014 году Киев начал военную операцию против республик Донбасса, объявивших о независимости. Жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.