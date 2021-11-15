Нововведение будет действовать в рамках указа «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органах (организациями), фактически действующими на территории указанных районов», — говорится в указе.
Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.