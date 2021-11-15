Певица с украинскими корнями Наташа Королева в очередной раз сама себе устроила «модный приговор», выложив в сеть новый снимок со съемок. Соответствующий пост можно увидеть в ее Instagram, датированный 14 ноября

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«По следам "Властелина колец"», — подписала фото исполнительница.

«Колхоз опять в эфире», «Пора в тень, Наташа», «Ей столько, что пора быть скромнее в поведении и в подборе нарядов», «Деревня из Наташи и ее маманьки так и не ушла. У нее хоть есть стилисты?» — возмутились пользователи.

Наташа Королева и ее мать Людмила Порывай регулярно получают огромное количество критики в социальных сетях за нелепые образы, часто граничащие со здравым смыслом. Например, 75-летняя родительница артистки не так давно устроила фотосессию в стиле куклы Барби, одевшись во все розовое.