Артистка предстала перед подписчиками в образе мифического персонажа на фоне эльфийской деревни. При этом наряд 48-летняя вокалистка выбрала максимально молодежный: яркую куртку с рисунком в стиле граффити и толстую серебряную цепь на шее.
«По следам "Властелина колец"», — подписала фото исполнительница.
«Колхоз опять в эфире», «Пора в тень, Наташа», «Ей столько, что пора быть скромнее в поведении и в подборе нарядов», «Деревня из Наташи и ее маманьки так и не ушла. У нее хоть есть стилисты?» — возмутились пользователи.
Наташа Королева и ее мать Людмила Порывай регулярно получают огромное количество критики в социальных сетях за нелепые образы, часто граничащие со здравым смыслом. Например, 75-летняя родительница артистки не так давно устроила фотосессию в стиле куклы Барби, одевшись во все розовое.