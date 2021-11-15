В Государственной Думе РФ назвали глупостью радостную реакцию украинского футбольного комментатора на автогол игрока сборной России в матче с Хорватией, передает 15 ноября sport24.ru

«Молодцы хорваты!» Украинцев обрадовал проигрыш сборной России © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк Роман Тимощук порадовался, когда защитник сборной России Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота.

«Навес в штрафную площадь, и мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!» — закричал он в эфире.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что на такую глупость даже не стоит реагировать.

«Наши комментаторы, СМИ и болельщики переживают за Украину. Здесь же ровно наоборот. Ну, в семье не без урода. В основном же, большая часть населения Украины хорошо относится к России и российским спортсменам. А этот комментатор — популист, работает по политической команде», — отметил Свищев.

Радостную реакцию украинцев на проигрыш российской сборной также прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Чумовой человек. К сожалению, на Украине это сплошь и рядом. Самое главное, что все эти комментаторы, политики наносят удар по украинскому спорту и спортсменам… Украинцы хорошие парни, там есть отличные спортсмены, футболисты, но им мешают люди неспортивного телосложения, которые пытаются их втянуть в политику. Я искренне желаю украинским спортсменам, чтобы эти дебилы поскорее свалили со своих постов…» — сказал Милонов.

Ранее, на Олимпиаде и Паралимпиаде-2020 в Токио, вокруг украинских спортсменов прогремел ряд скандалов. Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих на родине затравили за фото на пьедестале с россиянкой Марией Ласицкене, а паралимпиец Игорь Цветов сам отказался от совместного фото с россиянами.