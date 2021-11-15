Украинский астролог Александра Асик проанализировала натальную карту экс-спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и пришла к выводу, что должность он потерял в результате негативного влияния планет. Такую публикацию 15 ноября напечатал APnews

В Раде сказали, отберут ли у Разумкова мандат © Facebook, Дмитро Разумков

На все это в начале октября наложился еще и ретроградный Меркурий, действие которого существенно усугубило положение Разумкова. В частности, заявила астролог, с 1 по 3 октября планета находилась в знаке Весов, а значит слова тогда еще председателя парламента могли восприниматься как безапелляционное утверждение, не терпящее критики, что, естественно, вызвало бурю возмущения.

Новолуние в Скорпионе, случившееся в период 4-5 октября предзнаменовало разделение реальности, пояснила Асик. В это время, считает она, натура Разумкова разрывалась между необходимость быть частью команды и личными амбициями.

Позже, 6 и 7 октября в дело вмешалась Венера, которая в конце концов и поставила точку в истории спикера Разумкова: «качели», связанные с работой, деньгами и важным выбором, наконец, качнулись в одну из сторон.

«Слуги народа» уволили Дмитрия Разумкова с поста председателя правительства 7 октября текущего года, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы, и больше не может ее представлять в качестве спикера.

Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».