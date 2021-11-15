Украинские интернет-пользователи позлорадствовали после проигрыша России в матче с Хорватией 14 ноября. Соответствующие комментарии публикуются на портале «UA-Футбол»

«Сдохни»: украинцы затравили олимпийского чемпиона за слова о дружбе с РФ © Александр Абраменко/Инстаграм Федор Кудряшов забил в свои ворота на 81-й минуте.

На украинском спортивном портале разнесли сборную России. Комментаторы отметились реакциями разной степени злорадства.

«Повезло с дождем. Так бы 4:0 в пользу хорватов было», «Молодцы хорваты! Вы сделали мой вечер!», «Смотрел на попытки хорватов и думал, что бог на стороне русских, поскольку дождь превратил поле в одну большую лужу», «Русских возили как хотели. Я даже не понял, кто у них играет в нападении», «То что хорваты выиграли для Украины хорошо. Может, не только в политическом, но также и в чисто футбольном формате», — написали украинцы.

Кроме того, во время матча, когда россиянин забил автогол, не стал сдерживать эмоции комментатор украинского телеканала «Футбол 3». Он закричал: «Гооол! Брависсимо, Федор Кудряшов!»

Ранее, во время игр сборной Украины на Евро-2020, комментаторы российских каналов высоко оценивали игру сборной Украины.