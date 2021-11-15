Накануне сборная России в поединке с Хорватией в отборе на чемпионат мира уступила соперникам со счетом 0:1. Во время матча шел проливной дождь. Защитник россиян Федор Кудряшов забил в свои ворота на 81-й минуте.
На украинском спортивном портале разнесли сборную России. Комментаторы отметились реакциями разной степени злорадства.
«Повезло с дождем. Так бы 4:0 в пользу хорватов было», «Молодцы хорваты! Вы сделали мой вечер!», «Смотрел на попытки хорватов и думал, что бог на стороне русских, поскольку дождь превратил поле в одну большую лужу», «Русских возили как хотели. Я даже не понял, кто у них играет в нападении», «То что хорваты выиграли для Украины хорошо. Может, не только в политическом, но также и в чисто футбольном формате», — написали украинцы.
Кроме того, во время матча, когда россиянин забил автогол, не стал сдерживать эмоции комментатор украинского телеканала «Футбол 3». Он закричал: «Гооол! Брависсимо, Федор Кудряшов!»
Ранее, во время игр сборной Украины на Евро-2020, комментаторы российских каналов высоко оценивали игру сборной Украины.