Вокруг украинского исполнителя Макса Барских, выигравшего в номинации «Лучший российский исполнитель» на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021, сгустились тучи. В скандал пришлось вмешаться российской актрисе и ведущей Яне Чуриковой, написал 15 ноября Telegram-канал «Культурная прачечная»

Дело в том, что лучшим российским исполнителем MTV назвал украинского певца, что крайне не понравилось местным радикалам, которые просто завалили канал и самого исполнителя гневными комментариями.

«Макс Барских победил на MTV Europe Music Award. В номинации Best MTV Russia Act. Той самой, за победу в которой два года назад пришлось оправдываться Маruv. Для канала MTV все, кто представлены в этой номинации — российские артисты. В любом случае, на Украине артиста встретят порцией [критики], тут уж без вариантов», — прокомментировала происходящее «Культурная прачечная».

Чурикова добавила, что причин для скандала нет, так как номинация звучит как «Лучший артист по версии MTV Russia», и уже несколько лет канал номинирует на нее артистов из постсоветских стран.

Лучшим российским исполнителем по версии MTV стал украинец © Макс Барских/Инстаграм Quest Pistols, «Грибы», Марув, Иван Дорн и собственно Барских, который в 2010-м получил «лучшего украинского артиста».

Когда канал закрыли, украинских знаменитостей начали включать в российскую региональную номинацию.

Помимо Барских на награду в этом году претендовали рэпер Slava Marlow, певица Муся Тотибадзе, украинская певица Мари Краймбрери и казахстанский диджей Imanbek.