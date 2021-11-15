Дело в том, что лучшим российским исполнителем MTV назвал украинского певца, что крайне не понравилось местным радикалам, которые просто завалили канал и самого исполнителя гневными комментариями.
«Макс Барских победил на MTV Europe Music Award. В номинации Best MTV Russia Act. Той самой, за победу в которой два года назад пришлось оправдываться Маruv. Для канала MTV все, кто представлены в этой номинации — российские артисты. В любом случае, на Украине артиста встретят порцией [критики], тут уж без вариантов», — прокомментировала происходящее «Культурная прачечная».
Чурикова добавила, что причин для скандала нет, так как номинация звучит как «Лучший артист по версии MTV Russia», и уже несколько лет канал номинирует на нее артистов из постсоветских стран.
К слову, до 2013 года существовал MTV Ukraine, где номинировались Quest Pistols, «Грибы», Марув, Иван Дорн и собственно Барских, который в 2010-м получил «лучшего украинского артиста».
Когда канал закрыли, украинских знаменитостей начали включать в российскую региональную номинацию.
Помимо Барских на награду в этом году претендовали рэпер Slava Marlow, певица Муся Тотибадзе, украинская певица Мари Краймбрери и казахстанский диджей Imanbek.