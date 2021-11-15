На Украине до конца года могут подорожать яблоки. С таким прогнозом выступила аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Светлана Литвин, передает AgroTrend 14 ноября

«Средняя цена на яблоки по состоянию на 10 ноября 2021 года составляет 9,78 грн/кг (почти 27 рублей — ред.), что на 5% превышает цену в начале месяца», — отметила эксперт.

До конца года яблоки в магазинах подорожают на 5 грн/кг, до 14-15 грн/кг (38,4 — 41,1 руб/кг).

Национальная катастрофа: на Украине серьезно подорожало сало © Марина Полякова, Украина.ру

По мере того, как будет уменьшаться предложение яблок с недолгим сроком хранения и продается продукция с холодильных складов, цена на фрукт будет расти, отметила эксперт.

В середине октября цена на яблоки на Украине упала до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай.