«Средняя цена на яблоки по состоянию на 10 ноября 2021 года составляет 9,78 грн/кг (почти 27 рублей — ред.), что на 5% превышает цену в начале месяца», — отметила эксперт.
До конца года яблоки в магазинах подорожают на 5 грн/кг, до 14-15 грн/кг (38,4 — 41,1 руб/кг).
По словам Литвин, в этом году на Украине был хороший урожай яблок и одновременно на рынок поступило достаточное количество фруктов, которые не предназначены для длительного хранения. Это привело к снижению стоимости продукта, при этом цена на более качественные яблоки продолжает расти.
По мере того, как будет уменьшаться предложение яблок с недолгим сроком хранения и продается продукция с холодильных складов, цена на фрукт будет расти, отметила эксперт.
В середине октября цена на яблоки на Украине упала до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай.