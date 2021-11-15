Гетманцев заявил, что вопрос лишения Разумкова мандата вообще не будет вынесен на обсуждение на съезде фракции.
«Меня несколько волнует повышенное внимание общества к этому мандату и к поведению в прошлом топ-политика, как и его позиция. То он не хочет, чтобы его лишали мандата, то его надо лишать, то он держится до конца, то не держится», — сказал Гетманцев.
По его словам, складывается впечатление, что Разумков хочет привлечь к себе как можно больше внимания.
Ранее Разумков заявлял, что обратится в суд в случае попытки лишения его мандата.
На съезде партии «Слуга народа» 15 ноября планируется рассмотреть утверждение нового руководства политсилы.