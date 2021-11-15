Экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не планируют лишать депутатского мандата на съезде «Слуги народа». Об этом на брифинге 15 ноября сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

«Меня несколько волнует повышенное внимание общества к этому мандату и к поведению в прошлом топ-политика, как и его позиция. То он не хочет, чтобы его лишали мандата, то его надо лишать, то он держится до конца, то не держится», — сказал Гетманцев.

По его словам, складывается впечатление, что Разумков хочет привлечь к себе как можно больше внимания.

Ранее Разумков заявлял, что обратится в суд в случае попытки лишения его мандата.

На съезде партии «Слуга народа» 15 ноября планируется рассмотреть утверждение нового руководства политсилы.