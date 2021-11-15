«Одесская Барби» Валерия Лукьянова на днях пообщалась с фанатами в сторис Instagram без обычной обработки фото, меняющей ее до неузнаваемости

Лукьянову, которая прошла ряд пластических операций и изменила внешность, чтобы стать похожей на куклу, в сети прозвали «одесской Барби».

Одесская Барби заявила, что Википедия врет о ее возрасте © Валерия Лукьянова/Инстаграм

В видео Лукьянова показала себя без обработки. Видно, что у одесской Барби увеличены грудь и губы и изменена форма носа, но в остальном 36-летняя женщина совсем не так похожа на куклу и пришельца из космоса, как на обработанных снимках.

Ранее Лукьянова отметилась заявлениями о том, что она научилась жить вечно и будет бессмертной, в отличие от обычных людей. Она продает подписчикам курсы по вхождению в денежный поток, магии камней и прочей оккультной тематике, однако большинство пользователей сети над ней смеется.