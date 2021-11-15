Лукьянову, которая прошла ряд пластических операций и изменила внешность, чтобы стать похожей на куклу, в сети прозвали «одесской Барби».
Даже после хирургических вмешательств она все равно стыдится своего реального вида и размещает в соцсетях фото с сильной ретушью. На них у нее огромные глаза, идеальная кожа и сверхтонкая талия. За странный облик пользователи соцсетей иногда сравнивают Барби из Одессы с инопланетянином.
В видео Лукьянова показала себя без обработки. Видно, что у одесской Барби увеличены грудь и губы и изменена форма носа, но в остальном 36-летняя женщина совсем не так похожа на куклу и пришельца из космоса, как на обработанных снимках.
Ранее Лукьянова отметилась заявлениями о том, что она научилась жить вечно и будет бессмертной, в отличие от обычных людей. Она продает подписчикам курсы по вхождению в денежный поток, магии камней и прочей оккультной тематике, однако большинство пользователей сети над ней смеется.