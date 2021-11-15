Цены на кофе в украинских магазинах выросли на треть, продукт будет дорожать и дальше. Об этом 14 ноября сообщили в материале Depo.ua

На Украине научились производить кофе из арбузов © сс0, pixabay

Фермеры Колумбии на фоне проблем из Бразилии решили не выполнять предварительно заключенные контракты и не отгружать зерна. Это делалось для того, чтобы увеличить цену и продать кофе подороже. Таким образом, была нарушена логистика, отменена значительная доля контрактов, а какую-то часть урожая и вовсе потеряли.

Весной и осенью текущего года стоимость кофе в целом выросла на 55%.

Это повлияет на украинцев. Сейчас цены на кофе в магазинах Украины выросли на треть. Кофейни пока не повышают цены, боясь потерять клиентов. Эксперты полагают, что вскоре кофейни одна за одной начнут поднимать цены на кофе. К примеру, цена на маленький эспрессо повысится с 19-25 гривен (50-70 рублей) до 30-35 гривен (80-100 рублей).