Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, лукавит, когда говорит, что много лет не бывал в России. Такое заявление сделал российский продюсер с украинскими корнями Леонид Дзюник. Его слова 14 ноября привел Вlitz+

«Зеленский?»: Данилко намекнул на пополнение в семье © u-news Константина Эрнста, который якобы «прогнал» его со сцены.

Решение не оставаться на Украине принял сам автор Сердючки, а такое «объяснение» ситуации дал для того, чтобы не потерять российскую аудиторию, которая приносит Данилко немало доходов, уверен Дзюник.

«Андрей приезжал в Россию, но не афишировал никогда. Приезжал на закрытые вечеринки, и в договорах было отмечено, чтобы никакого пиара, никакой информации, что он будет выступать», — сказал продюсер.

Леонид Дзюник был концертным директором группы «Тату», генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн» и концертным директором группы Smash! В настоящее время продолжает работать и в качестве актера, в частности, он снялся в нескольких сериалах, например, таких как «Воротилы» и «Кухня».