Данилко давно отказался от гастролей по России, в чем обвинил генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, который якобы «прогнал» его со сцены.
Решение не оставаться на Украине принял сам автор Сердючки, а такое «объяснение» ситуации дал для того, чтобы не потерять российскую аудиторию, которая приносит Данилко немало доходов, уверен Дзюник.
«Андрей приезжал в Россию, но не афишировал никогда. Приезжал на закрытые вечеринки, и в договорах было отмечено, чтобы никакого пиара, никакой информации, что он будет выступать», — сказал продюсер.
Леонид Дзюник был концертным директором группы «Тату», генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн» и концертным директором группы Smash! В настоящее время продолжает работать и в качестве актера, в частности, он снялся в нескольких сериалах, например, таких как «Воротилы» и «Кухня».