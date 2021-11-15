В частности, Рабинович акцентировал внимание на том, что по конституции Украины, президент не имеет никакого отношения к экономике, призвав руководство страны не брать на себя слишком много.
«Ну не может наш президент сказать: "Я куплю 50 кораблей за 5 миллиардов…" При всем уважении, но что он — Владимир Зеленский — понимает в экономике и энергетике? Ничего! Как не понимает и того, что в хорошей экономике нет никакой политики! То, что сегодня творят "зеленые", уже завтра может плохо для всех нас кончиться… Нужно вспомнить, что Украина — парламентская республика, и, наконец, убрать вечное проклятие президентства!» — заявил Рабинович.
Он отметил также, что вместо спасения страны «зеленая» власть продолжает «устраивать банкет» за счет граждан Украины, действуя в интересах кого угодно, но только не своих граждан.
Говоря о «банкете», Рабинович затронул тему принятия афганских беженцев, которым, по его словам, государство платит такие зарплаты, что любой украинец не был бы против того, чтобы «работать афганцем». После прихода к власти талибов Украина вывезла из Афганистана спецрейсами около 700 человек.