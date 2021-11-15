Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинцев обратить внимание на то, как президент Украины Владимир Зеленский управляет страной, действуя не в своей компетенции. Об этом 14 ноября он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Живем хуже обезьян»: украинская актриса отругала Зеленского © Скриншот "Снежная лавина"

«Ну не может наш президент сказать: "Я куплю 50 кораблей за 5 миллиардов…" При всем уважении, но что он — Владимир Зеленский — понимает в экономике и энергетике? Ничего! Как не понимает и того, что в хорошей экономике нет никакой политики! То, что сегодня творят "зеленые", уже завтра может плохо для всех нас кончиться… Нужно вспомнить, что Украина — парламентская республика, и, наконец, убрать вечное проклятие президентства!» — заявил Рабинович.

Он отметил также, что вместо спасения страны «зеленая» власть продолжает «устраивать банкет» за счет граждан Украины, действуя в интересах кого угодно, но только не своих граждан.

Говоря о «банкете», Рабинович затронул тему принятия афганских беженцев, которым, по его словам, государство платит такие зарплаты, что любой украинец не был бы против того, чтобы «работать афганцем». После прихода к власти талибов Украина вывезла из Афганистана спецрейсами около 700 человек.