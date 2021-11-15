Полное инженерное обустройство 270 километров границы Украины с Белоруссией, где официальный Киев опасается прорыва мигрантов, будет стоить 7 млрд гривен (около 17 млрд рублей). Об этом 15 ноября сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в Facebook

«Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением — спиральной колючей проволокой «Егоза» — надо 189 млн грн (около 510 млн руб. — ред.)», — написал он.

Яценюк захотел построить еще одну стену © Facebook, Арсеній Яценюк

В сентябре 2014 года экс-премьер Арсений Яценюк уже инициировал проект «Стена», мечтая о надежных защитных фортификационных сооружениях на границе с Россией. По данным украинских СМИ, что построено около половины таких сооружений, а остальные выделенные средства были украдены.

Теперь Яценюк предложил возвести такую же «стену» на границе с Белоруссией, чему якобы способствует миграционный кризис на польско-белорусской границе. Эту тему «подхватил» глава МВД Денис Монастырский и стал активно ее развивать в эфире различных телешоу.