Украинская актриса и травести-дива Монро 14 ноября позабавила своих подписчиков в Instagram публикацией о замужестве, призвав потенциальных кандидатов срочно ускорить знакомство с ней

«Зеленский?»: Данилко намекнул на пополнение в семье © u-news

«Писала в кураже, в обнимку с бокалом, поэтому почерк разобрать сложно, но 5 пунктом стоит помоловка. Время до 31 декабря еще есть, поэтому, потенциальные женихи, ускорьтесь. Я противная, но со мной точно не заскучаешь. Требования: высокий, щедрый, веселый и свой.

Не [бойся], я не кусаюсь», — озвучила условия Монро.

«И почему я не мужчина?», «Главное, чтобы высокого, щедрого жениха приняли 5 кошек», «А разве можно о таком открыто?», — отреагировали люди.

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.