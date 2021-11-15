Петр Порошенко потребовал созвать встречу руководителей фракций парламента с Владимиром Зеленским.
Он предложил обсудить в закрытом формате вопросы угроз национальной безопасности, кризис в энергетике, кризис с ковидом и кризис с экономикой Украины. Его предложение поддержала Юлия Тимошенко.
«Это не шутки, когда Украина почти перед угрозой войны, а вы делаете вид, что ничего не происходит», — сказала глава «Батькивщины».
Она заявила, что не может понять «молчания и странного поведения» украинской власти.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что американские чиновники выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что РФ якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.
Кроме того, ряд американских СМИ, такие как Politico и Washington Post, заявили о скоплениях войск РФ у границы с Украиной.
На Украине в Офисе президента опровергли сообщения о концентрации войск РФ на границе.