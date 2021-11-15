Залужная называет примадонну своей крестной матерью в музыке. Артистка рассказала, что еще до знакомства с Пугачевой работала с именитыми артистами, например, Александром Цекало, Игорем Крутым, Аркадием Укупником, однако именно примадонна помогла ей обрести не только уверенность в себе, но и финансовую независимость.
«Она (Пугачева — ред.) заплатила сразу за 12 песен, мы тогда сидели вообще без денег, для меня это была несусветная сумма. Я сначала не хотела брать, но Пугачева сказала: "Дорогая, это твой хлеб, даже слушать не хочу. Ты композитор — это профессия". Вот она и еще [Наталья] Ветлицкая, наверно, с особым уважением относятся к работе поэтов и композиторов, считают, что автор не должен быть бедным и попрошайкой, понимают, что хиты стоят дорого», — рассказала Залужная.
Она призналась, что на деньги, данные тогда Пугачевой, она купила дом, а потом, благодаря «рекламе» примадонны стала получать больше заказов, что позволило ей навсегда забыть о бедности.
«Мне достаточно того, что 20 лет назад Алла Борисовна столько для меня сделала, дала путевку, необходимый толчок. Мне его хватает до сих пор. Когда в тебя верит такой человек, делает комплименты, подарки. Она тогда меня толкнула, а я, поверив в себя, уже полетела», — заключила Татьяна Залужная.
Татьяна Залужная сотрудничала с такими звездами как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Наталья Ветлицкая, Лолита, Борис Моисеев, Дима Билан и другими.
Композитор написала «Снег падает на всех», «За столиком в любимой кафешке», «Холодно в городе», «Будь или не будь», «Изучай меня по звездам», «у друзей нет выходных». Также Залужная является автором музыки к нескольким сериалам, например, украинско-русскому фильму «8 первых свиданий» с Владимиром Зеленским.