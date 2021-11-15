Артистка Татьяна Залужная, начинавшая как певица Любаша, но оставившая сольную карьеру ради работы композитором, призналась, что успех ей принесло хорошее отношение Аллы Пугачевой. Об этом 14 ноября написал «СтарХит»

Боялась очередного незаконнорожденного внука: Пугачева помешала роману Орбакайте и Руссо © Кристина Орбакайте/youtube.com Александром Цекало, Игорем Крутым, Аркадием Укупником, однако именно примадонна помогла ей обрести не только уверенность в себе, но и финансовую независимость.

«Она (Пугачева — ред.) заплатила сразу за 12 песен, мы тогда сидели вообще без денег, для меня это была несусветная сумма. Я сначала не хотела брать, но Пугачева сказала: "Дорогая, это твой хлеб, даже слушать не хочу. Ты композитор — это профессия". Вот она и еще [Наталья] Ветлицкая, наверно, с особым уважением относятся к работе поэтов и композиторов, считают, что автор не должен быть бедным и попрошайкой, понимают, что хиты стоят дорого», — рассказала Залужная.

Она призналась, что на деньги, данные тогда Пугачевой, она купила дом, а потом, благодаря «рекламе» примадонны стала получать больше заказов, что позволило ей навсегда забыть о бедности.

«Мне достаточно того, что 20 лет назад Алла Борисовна столько для меня сделала, дала путевку, необходимый толчок. Мне его хватает до сих пор. Когда в тебя верит такой человек, делает комплименты, подарки. Она тогда меня толкнула, а я, поверив в себя, уже полетела», — заключила Татьяна Залужная.

Татьяна Залужная сотрудничала с такими звездами как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Наталья Ветлицкая, Лолита, Борис Моисеев, Дима Билан и другими.

Композитор написала «Снег падает на всех», «За столиком в любимой кафешке», «Холодно в городе», «Будь или не будь», «Изучай меня по звездам», «у друзей нет выходных». Также Залужная является автором музыки к нескольким сериалам, например, украинско-русскому фильму «8 первых свиданий» с Владимиром Зеленским.