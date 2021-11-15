Певица Алла Пугачева не дала своей дочери Кристине Орбакайте закрутить роман с известным артистом Авраамом Руссо. Примадонна боялась третьей беременности своей наследницы и даже задействовала связи. Такое заявление 14 ноября сделал сам Руссо в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ

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Руссо утверждает, что Пугачева очень боялась очередного романа дочери с очередной беременностью, а в итоге громкого расставания со скандалом, что даже привлекла к истории продюсера Иосифа Пригожина, сотрудничавшего тогда с Руссо.

«Пугачева звала к себе Пригожина… Переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком. Я бы не сказал, что были только рабочие отношения. Мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо… Со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все», — рассказал он.

Поэтому, подытожил исполнитель, он решил не портить сложившиеся рабочие отношения и отступил.

С 1986 по 1997 годы Кристина Орбакайте встречалась с певцом Владимиром Пресняковым-младшим и родила от него сына Никиту.

С 1997 по 2001 годы у артистки был роман с бизнесменом Русланом Байсаровым, от которого родила сына Дени.

В марте 2005 года она вступила в официальный брак с предпринимателем Михаилом Земцовым, в паре родилась дочь Клава, сейчас все семейство проживает в США.

Авраам Руссо женился в сентябре 2005 года на гражданке США, от которой у него позже родились две девочки.