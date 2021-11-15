Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко направлены на отвлечение внимания от действий РФ на границе с Украиной. Об этом Песков заявил 15 ноября, передает РИА Новости

Арестович назвал миграционный кризис на границе Белоруссии «операцией России против Украины» © Алексей Арестович/Фейсбук Энтони Блинкен в беседе с польским коллегой Збигневом Рау назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко «отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе… Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что действия польских властей по отношению к беженцам на белорусской границе не вяжутся с принципами гуманизма, которые проповедует Запад.

На границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока. Власти Польши стянули к границе войска. На Украине объявили учения на приграничной территории.

Страны ЕС и НАТО обвиняют в ситуации Минск и Москву. Минск отвергает обвинения. В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису.