Ранее представитель Госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с польским коллегой Збигневом Рау назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко «отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе… Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что действия польских властей по отношению к беженцам на белорусской границе не вяжутся с принципами гуманизма, которые проповедует Запад.
На границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока. Власти Польши стянули к границе войска. На Украине объявили учения на приграничной территории.
Страны ЕС и НАТО обвиняют в ситуации Минск и Москву. Минск отвергает обвинения. В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису.