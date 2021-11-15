Омбудсмен Украины Людмила Денисова прибыла в грузинскую тюрьму к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который прислал на прошлой неделе письмо с просьбой приехать. Об этом 15 ноября она сообщила в своем Telegram-канале

«На прошлой неделе получила письмо от Михаила, в котором он жалуется на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просит о встрече», — написала она.

Также Денисова отметила, что посольство Украины направило запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на посещение Саакашвили 16 ноября. Денисова отметила, что уже прибыла в Грузию и ожидает решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили по поводу состояния Саакашвили. Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины и призвал допустить к нему для свидания близких и разрешить медикам c Украины осмотреть его.

«Как с Грузией при Саакашвили». Эксперт о том, что России надо сделать с Украиной © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, но спустя 40 дней решил от нее отказаться.