Украинский астролог Влад Росс в комментарии изданию «Сегодня» на днях рассказал, какую судьбу звезды уготовили футбольному тренеру Андрею Шевченко

Ранее Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. В ноябре он возглавил старейший футбольный клуб Италии «Дженоа», выступающий в Серии А. В прошлом Грифоны 9 раз выигрывали чемпионат Италии, а сейчас клуб на 17-й строчке турнирной таблицы.

«Нашу сборную не спасти»: украинские фанаты позвали Шевченко обратно © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Поэтому Шевченко удастся привести «Дженоа» к успеху, уверен астролог.

Однако, по мнению Росса, в отношениях с семьей у знаменитого украинца все сложится не так благополучно. Дело в том, что жена Шевченко, американская модель Кристен Пазик и четверо их сыновей живут в Лондоне, а этот город не сулит экс-тренеру украинской сборной ничего хорошего.

«Думаю, рано или поздно Шева сбежит из этого Лондона, потому что ему там делать нечего. Скорее всего, вернется все равно он на родину, старость будет проводить в Киеве. Дети вырастут, он разведется и вернется в Киев. И женится на девушке лет на 20-30 младше, украинке уже», — предрек Росс.

Кроме дома в Лондоне, у Шевченко есть и недвижимость на Карибских островах, где тренер иногда проводит время со своим семейством, насчет нее астролог не дал никаких прогнозов.