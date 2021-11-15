Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 ноября заявил о заинтересованности Польши в конфликте на границе, передает belta.by

Польша построит стену на границе с Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

При этом, по его словам, Минск в конфликте не заинтересован.

«Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно», — заверил белорусский лидер.

На прошлой неделе несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.