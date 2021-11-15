Актриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, призвав его не делать из граждан страны быдло, которые «живут хуже обезьян». Соответствующее видео 15 ноября опубликовал Telegram-канал «Украинский формат»

Заманить и расстрелять: Кикабидзе объяснил, почему не дает концертов в РФ и Донбассе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Александр Пушкин и Федор Достоевский. Именно поэтому, уверена артистка, в РФ так много образованных и думающих людей, в то время как на Украине книги этих великих авторов сжигают и выбрасывают.

«Мы отброшены не просто в Средневековье, мы живем уже в аду в полном смысле слова. Зеленский, что Вы вообще думаете? Мы не быдло, мы люди, у нас есть мозги, мы понимаем, что живем хуже, чем обезьяны», — заявила Титаренко.

«Она права», «Подпишусь под каждым ее словом», «Политическое украинство — это опасная форма шизофрении», «Смелая и порядочная русская женщина», — отреагировали на пост подписчики канала.

Актриса и ранее критиковала украинскую власть, в частности, она заявляла, что в настоящее время государство «воспитывает рабов», которые будут «обрабатывать отобранные украинские земли», заставляя тем самым мыслящих людей покидать страну.

Кроме того, артистка призывала Владимира Зеленского вспомнить о том, кем он работает и либо начать выполнять свои обязанности во благо родины, либо подать в отставку.