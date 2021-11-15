Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался считать себя «лохом» из-за поддержки президента Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24» 14 ноября

Разумкову показали фрагмент интервью педиатра Евгения Комаровского журналисту Дмитрию Гордону, в котором тот назвал дурной ошибкой решение поддержать Зеленского на выборах.

«Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым», — сказал он. Комаровский также заявил, что 73% избирателей «лоханулись».

Грядут перевыборы. Разумков ударил по Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2019 году у Зеленского в Донбассе случился спор с военнослужащим, во время которого он сказал: «Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох. Я пришел и сказал — оружие убери».

В начале октября депутаты Рады отправили спикера Дмитрия Разумкова в отставку. Позднее он сообщил о формировании новой политсилы, межфракционного объединения депутатов «Разумная политика».