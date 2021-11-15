Разумкову показали фрагмент интервью педиатра Евгения Комаровского журналисту Дмитрию Гордону, в котором тот назвал дурной ошибкой решение поддержать Зеленского на выборах.
«Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым», — сказал он. Комаровский также заявил, что 73% избирателей «лоханулись».
На вопрос, считает ли он себя «лохом», Разумков ответил: «Перефразируя классика, мне 38 — я не лох».
В 2019 году у Зеленского в Донбассе случился спор с военнослужащим, во время которого он сказал: «Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох. Я пришел и сказал — оружие убери».
В начале октября депутаты Рады отправили спикера Дмитрия Разумкова в отставку. Позднее он сообщил о формировании новой политсилы, межфракционного объединения депутатов «Разумная политика».