Советник главы Офиса президента Украины заявил, что за миграционным кризисом стоит «больше, чем Украина могла бы опасаться». Он назвал происходящее «первой сознательной операцией России» против Украины.
По его словам, Россия якобы организовала миграционный кризис, чтобы НАТО не мешала ей потом осуществлять военное давление на Украину.
«С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Белоруссией, операция началась. И главной целью является Украина», — сказал Арестович.
Он добавил, что таким образом Москва якобы пытается отвлечь внимание стран НАТО «от темы российской агрессии и помощи Украине в ее преодолении».
На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытаются штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Евросоюз обвинил в ситуации Минск и Москву. Минск отвергает обвинения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру заявил, что Арестович и другие спикеры Киева озвучивают сценарии, которые подготовлены не на Украине, а за рубежом, теми, кто фактически управляет Украиной.