Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши - операция Москвы против Украины. С таким заявлением выступил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» 14 ноября

Военный эксперт объяснил, с какой конкретно целью Арестович описывает планы войны с Россией © Алексей Арестович/Фейсбук

По его словам, Россия якобы организовала миграционный кризис, чтобы НАТО не мешала ей потом осуществлять военное давление на Украину.

«С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Белоруссией, операция началась. И главной целью является Украина», — сказал Арестович.

Он добавил, что таким образом Москва якобы пытается отвлечь внимание стран НАТО «от темы российской агрессии и помощи Украине в ее преодолении».

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытаются штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Евросоюз обвинил в ситуации Минск и Москву. Минск отвергает обвинения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру заявил, что Арестович и другие спикеры Киева озвучивают сценарии, которые подготовлены не на Украине, а за рубежом, теми, кто фактически управляет Украиной.