«В конце дня проведу отдельные переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции для активизации работы в "нормандском формате". Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы Нормандии без предварительных условий», — написал он.
Он также отметил, что в понедельник в Брюсселе он примет участие в ряде переговоров — встречи с руководством НАТО, министрами иностранных дел отдельных стран ЕС, министрами Ассоциированного трио, а также заседания глав МИД Евросоюза и Восточного партнерства, общение с журналистами.
По его словам, ситуация безопасности требует такого количества переговоров, поскольку высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, «каких-то договорённостей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации».