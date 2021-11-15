Украина настаивает на возобновлении работы в «нормандском формате» без предварительных условий, чего якобы, по его словам, избегает Россия. Об этом 15 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook

«В конце дня проведу отдельные переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции для активизации работы в "нормандском формате". Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы Нормандии без предварительных условий», — написал он.

Постановочная встреча не нужна: Захарова ответила Кулебе о саммите в нормандском формате © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По его словам, ситуация безопасности требует такого количества переговоров, поскольку высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, «каких-то договорённостей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации».