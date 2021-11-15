Уроженка Донецка, актриса Татьяна Кравченко рассказала, что во время съемок сериала «Сваты» кипели нешуточные страсти: одни артисты враждовали, другие влюблялись друг в друга, и то и другое не обошло и саму исполнительницу роли Валюхи. Такое признание Кравченко сделала на днях в интервью «Аргументам недели»

«Не сложились у меня отношения с Людмилой Артемьевой. Стараюсь с ней нечасто общаться. Съемки есть съемки, но в обычной жизни мы не подруги. Ой, лишнего бы не наговорить! Как-то мне журналисты позвонили и давай пытать: "А как у вас отношения с партнершей Артемьевой?" Она мужик что ли? Какие отношения? А я выпила лишку в свой день рождения и всю правду высказала насчет Людмилы! Потом протрезвела… А ничего уже не вернуть! Дошло до Артемьевой "мое интервью"… Обиделась она», — рассказала Кравченко.

Три причины: Данилко объявил, что ждет «смены правительства» © Verka Serduchka.ART/Фейсбук Федором Добронравовым, сыгравшим в фильме роль мужа ее героини Ивана Будько, заявила артистка у нее случилась настоящая магия.

«Я даже чуть-чуть влюбилась в него… Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету! И я решила его соблазнить! Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью. Было дело, призналась ему в своих чувствах…», — вспомнила артистка.

По ее словам, Добронравов ей тогда ответил, что все это блажь, связанная со съемками, а семья у него навсегда, и менять ни на кого другого он свою жену не собирается.

Кравченко призналась, что какое-то время переживала по поводу отказа, но потом ее «отпустило», и она поняла, что никакие отношения ей уже не нужны, и занялась делами: сделала ремонт у себя дома и купила квартиру дочери.

Татьяна Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент уже бывшая звезда «Сватов» живет одна.