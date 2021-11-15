Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, заставил своих фанатов поволноваться, когда на днях выложил в Instagram пост с обручальными кольцами, предложив поклонникам самим определиться, что это значит

«Внимание! Фото-загадка. Вопрос: В чем же загадка?» — написал Данилко прикрепив к публикации фото, на котором его коллегу, играющую маму Сердючки, Инну Белоконь обнимает мужчина.

Три причины: Данилко объявил, что ждет «смены правительства» © Verka Serduchka.ART/Фейсбук

«Мама вышла замуж», «У Веры появился батька?», «Позади Зеленский?», «Скоро во всех новостях страны: "Данилко женился на маме Верки Сердючки и выставил фото с кольцами в инстаграм"», «Почему на фотографии три женских руки?», «На фото Дима Волканов, который вчера выпустил новый трек "Поцелуй"», «Судя по комментариям, там групповуха, но в любом случае, судя по фото, всем хорошо», — написали люди.

К сожалению, пока правильного ответа на свою загадку Данилко не дал.

53-летняя Инна Белоконь много лет работает в его команде, играя маму Верки Сердючки. Про артистку известно, что она замужем и имеет 21-летнего сына, однако несмотря на это, слухи о ее романах, в том числе с самим Данилко, регулярно появляются в СМИ.

Дмитрий Волканов — 19-летний украинский певец, участвовал в проекте «Караоке на майдане», где не получил признания, и позже штурмовал уже шоу «Х-фактор», где заручился поддержкой Андрея Данилко.