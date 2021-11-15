«Завершаем-таки работать над промежуточным отчетом Временной следственной комиссии. Брифинг-обнародование официального отчета ВСК относительно "вагнеровцев" и частично об Иловайске: понедельник, 13:30 (14:30 мск — ред.)», — написала Безуглая.
К слову, ранее сообщалось, что в начале недели выйдет расследование Bellingcat о «вагнергейте», при этом конкретные дата и время не назывались.
Как отмечают СМИ, брифинг ранее был анонсирован на 12 ноября, но затем перенесен на понедельник.
Ранее сообщалось, что Bellingcat готовят сразу три материала на тему «вагнеровцев» — двухчасовой документальный фильм, короткометражный документальный фильм и текстовую версию материала.
В сентябре свет увидел фильм CNN, в котором утверждается, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 россиянина, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.