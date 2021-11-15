Глава временной следственной комиссии (ВСК) в Верховной Раде по «вагнеровцам» Марьяна Безуглая решила 15 ноября обнародовать официальный отчет комиссии. Об этом она сообщила 13 ноября на своей странице в Facebook

«Завершаем-таки работать над промежуточным отчетом Временной следственной комиссии. Брифинг-обнародование официального отчета ВСК относительно "вагнеровцев" и частично об Иловайске: понедельник, 13:30 (14:30 мск — ред.)», — написала Безуглая.

К слову, ранее сообщалось, что в начале недели выйдет расследование Bellingcat о «вагнергейте», при этом конкретные дата и время не назывались.

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Ранее сообщалось, что Bellingcat готовят сразу три материала на тему «вагнеровцев» — двухчасовой документальный фильм, короткометражный документальный фильм и текстовую версию материала.

В сентябре свет увидел фильм CNN, в котором утверждается, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 россиянина, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.