Оказалось, что у артиста сразу 3 причины, почему он предпочитает отказываться от приглашений о работе в РФ, которые регулярно ему поступают. Одна из них — проблемы со здоровьем. Далее в списке — бухгалтерия.
«В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», — сказал он.
Наконец, артист заявил, что отношения между странами просто «ужасные» и отметил, что ждет, когда закончится пандемия коронавируса, разрешатся отношения между нашими странами и «сменится правительство». Какое именно — Данилко не уточнил.
Многие подписчики артиста отметили, что автор Сердючки, как всегда, аккуратен в формулировках и даже во время интервью старается не давать СМИ лишней информации.