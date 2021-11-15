Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, рассказал, что именно его заставило отказаться от концертов по России. Об этом 14 ноября написал Znaj.ua

Заманить и расстрелять: Кикабидзе объяснил, почему не дает концертов в РФ и Донбассе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», — сказал он.

Наконец, артист заявил, что отношения между странами просто «ужасные» и отметил, что ждет, когда закончится пандемия коронавируса, разрешатся отношения между нашими странами и «сменится правительство». Какое именно — Данилко не уточнил.

Многие подписчики артиста отметили, что автор Сердючки, как всегда, аккуратен в формулировках и даже во время интервью старается не давать СМИ лишней информации.