Власти Польши планируют построить стену на границе с Белоруссией в первой половине следующего года. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик, передает РИА Новости со ссылкой на эфир Польского радио

По словам замминистра, такое соглашение пока только предстоит заключить и конкретных сроков он назвать не может.

Вонсик также сообщил, что минувшая ночь на белорусско-польской границе, где находятся мигранты, прошла спокойно. В Варшаве, по его словам, опасаются новых попыток прорыва границы, так как к лагерю возле Кузницы прибыли новые группы и автомобиль для телетрансляции.

Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

Ранее Варшава приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией. Длинна сооружения, высотой в 5 метров, составит 180 км. Ее оснастят датчиками движения, камерами и тепловизорами.

Группа мигрантов из стран Ближнего Востока собралась 8 ноября на белорусско-польской границе. Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям.