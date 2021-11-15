В автомобилях, которые украинцы покупают на аукционах в США, на Украину попадает значительное количество оружия. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Украины, передает 15 ноября auto.24tv.ua

В Пентагоне призвали поставлять Украине летальное оружие без ограничений © U.S. Navy photo/Public Domain

«Это уже далеко не первый случай, когда забывчивые американцы продают своих железных коней "вооруженными"», — отметили в Госпогранслужбе.

Сообщается, что находки изъяты и установленным порядком переданы таможне.

По данным пресс-службы ГПС, всего за 2021 год пограничники Одесского отряда обнаружили в бывших в употреблении автомобилях, прибывших на Украину после приобретения на аукционах в США, 25 единиц оружия и 2415 боеприпасов.

На руках у граждан Украины множество нелегального оружия, в частности оно остается у экс-участников АТО в Донбассе. Как заявил бывший генпрокурор Украины Юрия Луценко, речь может идти о 5 миллионах нелегальных стволов.