На днях в багажнике «Форда», который прибыл из США, с помощью служебной собаки одесские пограничники нашли автоматическую винтовку, магазины и 8 патронов различного калибра.
«Это уже далеко не первый случай, когда забывчивые американцы продают своих железных коней "вооруженными"», — отметили в Госпогранслужбе.
Сообщается, что находки изъяты и установленным порядком переданы таможне.
По данным пресс-службы ГПС, всего за 2021 год пограничники Одесского отряда обнаружили в бывших в употреблении автомобилях, прибывших на Украину после приобретения на аукционах в США, 25 единиц оружия и 2415 боеприпасов.
На руках у граждан Украины множество нелегального оружия, в частности оно остается у экс-участников АТО в Донбассе. Как заявил бывший генпрокурор Украины Юрия Луценко, речь может идти о 5 миллионах нелегальных стволов.