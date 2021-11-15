Съемки одной из сцен фильма проходили возле Мариинского дворца, в них приняли участие 300 актеров массовых сцен, оркестр и более 50 танцовщиков. Примечательно, что хореографом-постановщиком этой сцены выступила украинская спортсменка Алена Шоптенко. Проморолик фильма с участием украинской Мариинки собрал уже более 15,5 миллионов просмотров.
«Для Индии это стандартная практика: выпускать песню из фильма и по ее популярности рассчитывать будущий бокс-офис ленты. Несколько часов назад общались с индийскими коллегами, которые поделились новостью о том, что за сутки песня и видео из фильма стали большим хитом в Индии. Для фильма это означает только одно — его ждет безумный успех дома. Кстати, зрители с большим увлечением комментируют не только музыку и действия актеров, но и красоту нашего Мариинского дворца», — заявила основательница 435 films Анна Паленчук.
Фильм RRR расскажет зрителям историю двух индийских революционеров, боровшихся за свою страну в 1920-е годы. Премьера запланирована на 7 января будущего года.