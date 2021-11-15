Мариинский дворец в Киеве стал лицом рекламной кампании нового индийского блокбастера RRR Movie режиссера Кодури Срисайла Шри Раджамули. Об этом на днях сообщил кинодистрибьютор 435 Films в Facebook

«Свои русские мозги»: русофоб Кондратюк признался в визитах в РФ © Игорь Кондратюк/Фейсбук Алена Шоптенко. Проморолик фильма с участием украинской Мариинки собрал уже более 15,5 миллионов просмотров.

«Для Индии это стандартная практика: выпускать песню из фильма и по ее популярности рассчитывать будущий бокс-офис ленты. Несколько часов назад общались с индийскими коллегами, которые поделились новостью о том, что за сутки песня и видео из фильма стали большим хитом в Индии. Для фильма это означает только одно — его ждет безумный успех дома. Кстати, зрители с большим увлечением комментируют не только музыку и действия актеров, но и красоту нашего Мариинского дворца», — заявила основательница 435 films Анна Паленчук.

Фильм RRR расскажет зрителям историю двух индийских революционеров, боровшихся за свою страну в 1920-е годы. Премьера запланирована на 7 января будущего года.