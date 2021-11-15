В Одессе начали помечать квартиры, где живут люди, которые якобы не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил на днях Telegram-канал «Одесса info»

Центр Киева атаковали антипрививочники - ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

В комментариях по этому поводу разгорелась дискуссия. Одни пользователи пишут, что такие метки выглядят странно и могут привести к самосуду, другие считают, что владельцы квартиры могли активно выступать против вакцинирования.

Недавний опрос, который провели на Украине в связи с эпидемией COVID-19, показал, что 36% жителей страны не намерены вакцинироваться от коронавируса. При этом 48% из них, то есть примерно 17% от всего населения страны, в качестве главной причины нежелания вакцинироваться назвали общее недоверие к прививкам. Кроме того, другие 10% не собирающихся вакцинироваться украинцев опасаются «мутаций в организме», которые якобы может вызвать прививка от COVID-19, ещё 3% не верят в существование коронавируса, а 1% «боятся чипирования».