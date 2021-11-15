Украинский продюсер Игорь Кондратюк, создавший петицию о полном запрете на гастроли российских артистов на Украине, рассказал, что поездки в РФ совершал регулярно. Об этом 15 ноября написал APnews

«В последний раз я отмечал Новый год в России с 2013-го на 2014 год. Мы, традиционно, семьей, почти без исключений, 10 лет подряд отмечали Новый год, встречали Новый год под Москвой», — рассказал продюсер.

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«Я с марта 2014 года — агрессорофоб. А, к сожалению, слова "агрессор" и "Россия" совпадают. Но это совсем не моя вина. Это вина России, его руководства и народа России, с марта 2014 года трижды поддержавшего [президента РФ Владимира] Путина. И тогда, простите, люди добрые, вы "с консерватории начните", то есть с себя, со своих русских мозгов», — заявил он.

В сентябре этого года Кондратюк создал петицию о полном запрете гастролей на Украине артистов из РФ. По закону, если идея собирает более 25 тысяч подписей, ее обязан рассмотреть президент. Владимир Зеленский в конце концов отреагировал на предложение, переадресовав его решение СНБО и СБУ.

По всей видимости, Кондратюк задал тренд на петиции, поскольку почти сразу после него аналогичным образом поступил бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко, который пошел дальше, потребовав запретить въезд на территорию своей страны всем без исключения гражданам РФ. Петиция радикала уже собрала искомые 25 тысяч «за».

*Деятельность организации запрещена в РФ.