Воевать из-за Украины с Россией никто не будет, потому что у нее есть ядерное оружие. Об этом заявил в интервью «Телеграфу» 14 ноября украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк

Украинский ведущий Кондратюк объяснил, зачем создал петицию против артистов из РФ © Игорь Кондратюк/Фейсбук

«Кто будет воевать с РФ? Никто. Кому это надо? Это ведь ядерная война, которая может уничтожить всё. Мы, конечно, немного удивились тем, что мир жует сопли и столько позволяет России. Но сами глобально поделать ничего не можем», — заявил продюсер.

Кондратюк добавил, что Украине остается укреплять армию и бороться с пропагандой, а также надеяться, что Запад «играет вдолгую».

Ранее украинский ведущий создал петицию на сайте Владимира Зеленского с призывом запретить пускать на Украину любых артистов из России, кроме тех, кто высказался в поддержку действий Украины. Он обвинил власти, которые допускают концерты звезд из России, в «коллаборации с агрессором». Зеленский передал петицию Кондратюка в СНБО.